Новий Porsche Macan вже доступний для замовлення в Україні

Усі три доступні версії Macan стали значно потужнішими, ніж їхні попередники. Нові моделі Macan мають більший хід підвіски, що гарантує баланс між максимальним комфортом підвіски та динамічними характеристиками спорткара. У новинки покращений інтер’єр із сучасною та елегантною центральною консоллю. Ціна новинки – від 1 886 400 гривень.

Як спортивний флагман лінійки позашляховиків, Macan GTS посідає у ній чільне місце. Його 2,9-літровий бітурбований двигун V6 тепер має потужність у 324 кВт (440 к. с.) — більше на 44 кВт (60 к. с.) за попередню версію. Завдяки високій чутливості та корисній потужності, характерними для автомобілів Porsche GTS, оснащена пакетом Sport Chrono модель прискорюється від 0 до 100 км/год за 4,3 секунди, і розвиває максимальну швидкість 272 км/год.

Porsche Macan GTS. Фото Porsche

Macan S тепер також оснащений 2,9-літровим бітурбованим двигуном V6 із 280 кВт (380 к. с.) потужності, що на 20 кВт (26 к. с.) більше, ніж до цього. Двигун прискорює автомобіль з місця до 100 км/год за 4,6 секунди, тоді як максимальна швидкість досягає 259 км/год.

Нещодавно розроблений 4-циліндровий двигун із турбонаддувом потужністю 195 кВт (265 к. с.) слугує провідником до світу Macan, прискорюючи авто з 0 до 100 км/год за 6,2 секунди і досягає максимальної швидкості 232 км/год.

Усі двигуни підключені до 7-ступеневої трансмісії Porsche з подвійним зчепленням (PDK) і системи повного привода Porsche Traction Management (PTM).

Залежно від стилю водіння та дорожніх умов Macan може змінювати чутливість керма. Система активно й безперервно регулює силу демпфування для кожного колеса окремо. PASM доступна опціонально для Macan і є стандартною для моделей S і GTS.

Macan GTS тепер виділяється серед інших модифікацій ще більше, ніж раніше, завдяки стандартній спортивній пневмопідвісці, яка опускає кузов на 10 мм. Вона стала на 10% жорсткішою на передньому мості та на 15% жорсткішою на задньому мості, у порівнянні з попередником.

Перероблена носова частина з інкрустацією в колір кузова підкреслює ширину Macan, надаючи йому ще більше виразності на дорозі.

На новому GTS центр носової частини, а також інші елементи виконані у чорному кольорі / Фото Porsche

Задня частина тепер закруглена у бік дороги завдяки ефектному дифузору з особливим технічним дизайном. Світлодіодні головні фари з системою динамічного освітлення Porsche (PDLS) і зовнішні дзеркала Sport Design тепер є стандартними для всіх моделей.

Загалом для нового Macan доступно 14 кольорів, мінімальний розмір коліс — 19 дюймів для Macan, 20 дюймів для Macan S і 21 дюйм для Macan GTS. До лінійки також було додано сім нових дизайнів коліс.

Porsche Macan S. Фото Porsche

В салоні замість тактильних кнопок використовуються сенсорні поверхні. Новий, коротший важіль перемикання передач розташований у центрі чітко організованого модуля керування. Аналоговий годинник у верхній частині приладової панелі тепер також є стандартним обладнанням. Онлайн-функціями і послугами вже у стандартній комплектації можна керувати за допомогою 10,9-дюймового сенсорного дисплея або за допомогою голосових команд. Також у Macan встановлене багатофункціональне спортивне кермо GT від Porsche 911.

З моменту виходу на ринок 2014 року було продано понад 600 000 автомобілів Macan у всьому світі, і тому він відіграє особливу роль для бренду Porsche: близько 80 % усіх покупців Macan є новими клієнтами Porsche. Окрім того, частка жінок серед покупців Macan останніми роками постійно зростає і є найвищою у всіх продуктових лінійках Porsche. В Україні перші кросовери Porsche Macan вже доступні до замовлення та з’являться на ринку у жовтні поточного року. Ціни на новинку починаються від 1 886 400 гривень.