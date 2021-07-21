Новий Porsche Macan став більш потужним, стильним та спортивним
Нові моделі Macan уже зараз доступні для замовлення і почнуть продаватися в Україні з початку жовтня 2021 року
Усі три доступні версії Macan стали значно потужнішими, ніж їхні попередники. Нові моделі Macan мають більший хід підвіски, що гарантує баланс між максимальним комфортом підвіски та динамічними характеристиками спорткара. У новинки покращений інтер’єр із сучасною та елегантною центральною консоллю. Ціна новинки – від 1 886 400 гривень.
Як спортивний флагман лінійки позашляховиків, Macan GTS посідає у ній чільне місце. Його 2,9-літровий бітурбований двигун V6 тепер має потужність у 324 кВт (440 к. с.) — більше на 44 кВт (60 к. с.) за попередню версію. Завдяки високій чутливості та корисній потужності, характерними для автомобілів Porsche GTS, оснащена пакетом Sport Chrono модель прискорюється від 0 до 100 км/год за 4,3 секунди, і розвиває максимальну швидкість 272 км/год.
Porsche Macan GTS. Фото Porsche
Macan S тепер також оснащений 2,9-літровим бітурбованим двигуном V6 із 280 кВт (380 к. с.) потужності, що на 20 кВт (26 к. с.) більше, ніж до цього. Двигун прискорює автомобіль з місця до 100 км/год за 4,6 секунди, тоді як максимальна швидкість досягає 259 км/год.
Нещодавно розроблений 4-циліндровий двигун із турбонаддувом потужністю 195 кВт (265 к. с.) слугує провідником до світу Macan, прискорюючи авто з 0 до 100 км/год за 6,2 секунди і досягає максимальної швидкості 232 км/год.
Усі двигуни підключені до 7-ступеневої трансмісії Porsche з подвійним зчепленням (PDK) і системи повного привода Porsche Traction Management (PTM).
Залежно від стилю водіння та дорожніх умов Macan може змінювати чутливість керма. Система активно й безперервно регулює силу демпфування для кожного колеса окремо. PASM доступна опціонально для Macan і є стандартною для моделей S і GTS.
Macan GTS тепер виділяється серед інших модифікацій ще більше, ніж раніше, завдяки стандартній спортивній пневмопідвісці, яка опускає кузов на 10 мм. Вона стала на 10% жорсткішою на передньому мості та на 15% жорсткішою на задньому мості, у порівнянні з попередником.
Перероблена носова частина з інкрустацією в колір кузова підкреслює ширину Macan, надаючи йому ще більше виразності на дорозі.
На новому GTS центр носової частини, а також інші елементи виконані у чорному кольорі / Фото Porsche
Задня частина тепер закруглена у бік дороги завдяки ефектному дифузору з особливим технічним дизайном. Світлодіодні головні фари з системою динамічного освітлення Porsche (PDLS) і зовнішні дзеркала Sport Design тепер є стандартними для всіх моделей.
Загалом для нового Macan доступно 14 кольорів, мінімальний розмір коліс — 19 дюймів для Macan, 20 дюймів для Macan S і 21 дюйм для Macan GTS. До лінійки також було додано сім нових дизайнів коліс.
Porsche Macan S. Фото Porsche
В салоні замість тактильних кнопок використовуються сенсорні поверхні. Новий, коротший важіль перемикання передач розташований у центрі чітко організованого модуля керування. Аналоговий годинник у верхній частині приладової панелі тепер також є стандартним обладнанням. Онлайн-функціями і послугами вже у стандартній комплектації можна керувати за допомогою 10,9-дюймового сенсорного дисплея або за допомогою голосових команд. Також у Macan встановлене багатофункціональне спортивне кермо GT від Porsche 911.
З моменту виходу на ринок 2014 року було продано понад 600 000 автомобілів Macan у всьому світі, і тому він відіграє особливу роль для бренду Porsche: близько 80 % усіх покупців Macan є новими клієнтами Porsche. Окрім того, частка жінок серед покупців Macan останніми роками постійно зростає і є найвищою у всіх продуктових лінійках Porsche. В Україні перші кросовери Porsche Macan вже доступні до замовлення та з’являться на ринку у жовтні поточного року. Ціни на новинку починаються від 1 886 400 гривень.