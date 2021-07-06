Bentley Flying Spur Hybrid

Новий Bentley Flying Spur Hybrid вже доступний для замовлення на більшості ринків, але недоступний у всіх країнах Євросоюзу, Великобританії, Швейцарії, Ізраїлі, Норвегії, Туреччині, В'єтнамі та Україні. Завважимо, що навіть рідний британський ринок потрапив у список очікування.

Зовнішніх відмінностей у нового гібридного седана класу люкс від його бензинових версій небагато. Кілька шильдиків, додатковий отвір для зарядного порту, особливий дизайн колісних дисків діаметром від 20 до 22 дюймів. Всередині це також той самий Bentley з оздобленням найліпшою шкірою та цінними породами дерева, виконаними на найвищому рівні, але також це і новий Bentley, сумісний із сучасним цифровим світом.

Під капотом седана ховається скромний за мірками бренду 2,9-літровий бензиновий двигун з двома турбінами та потужний електромотор потужністю 100 кВт (136 к.с.), а у надрах машини криється акумулятор ємністю 18 кВт-год. Силова установка дозволяє седану прискорюватись до сотні за 4,3 секунди та розвивати максимальну швидкість у 285 км/год.

Bentley називає Flying Spur Hybrid «найдосконалішим Flying Spur, з будь-коли створених». Бензиновий двигун оптимізований з точки зору ефективності, а також продуктивності, допомагаючи зробити цей автомобіль найбільш екологічно чистим Flying Spur, з будь-коли створених. «Але не помиліться – це феноменально потужний розкішний седан», – нагадує Bentley.

Ймовірно, це останній з бензинових автомобілів Bentley, оскільки компанія узяла курс на електрифікацію і з 2030 року випускатиме виключно електричні автомобілі, хоча якийсь час продовжить оновлювати поточні моделі.

Фото: Bentley Flying Spur Hybrid – найдосконаліший розкішний седан британської марки / Bentley