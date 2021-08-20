Унікальні Bentley Blower Continuation та Bacalar Car One

Наприкінці минулого року відбулась подвійна прем'єра Blower Continuation і Bacalar, що символізують початок і сьогодення компанії зі столітньою історією. Британці пообіцяли збудувати по 12 таких машин і щойно завершили роботу над першими.

Сучасний Bentley Blower Continuation відтворений за оригінальними кресленнями, виготовлені з застосуванням оснащення 1920-х років разом з новітніми технологіями виробництва. Водночас в ультрасучасному та високотехнологічному Bacalar також є дещо дуже старовинне.

Оригінальний Bentley Blower – це спортивна версія моделі під назвою Bentley 4½ Litre (1927-1931 років), посилена привідним нагнітачем Roots. Автомобіль показував непогані результати у перегонах, але більше запам'ятався тим, що встановив кілька рекордів швидкості, серед яких максимальні 222 км/год у 1932 році. Було зібрано лише 55 оригінальних Bentley Blower і сьогодні вони є предметами колекціонування, а для виробника – символом славного минулого.

Майстерно відтворений спорткар відповідає оригіналу на 99,9 відсотка. Під довгим капотом машини ховається чотирициліндровий мотор об'ємом 4,4 літра з компресором. Репліку видають лише електрична паливна помпа та поролон у баку. Перший з 12 Bentley Blower Continuation виконаний у зеленому кольорі Birkin Green, названому на честь найвідомішого заводського пілота команди.

Скільки коштував замовнику відтворений Blower – виробник не розголошує. Однак відома ціна іншого ексклюзивного спорткара Bentley – Bacalar. За кожен з 12 примірників цього розкішного швидкісного родстера замовники заплатили два мільйони доларів.

Bacalar використовує шасі та мотор від Bentley Continental GTC – 6-літровий W12 з віддачею у 659 к.с. та 900 Нм крутного моменту, але не поділяє з Continental GTC жодної кузовної панелі. Родстер має повністю карбоновий кузов, пофарбований у відтінок Atom Silver, неповторний для інших Bacalar. 22-дюймові диски мають кольорові акценти відтінку Moss Green, такий же, як оздоблення салону.

В інтер’єрі Bacalar Car One є такий екзотичний декор, як: деревина віком 5 тисяч років, піднята з торф'яних боліт Англії, чорна шкіра Beluga, вставки з бронзи, анодованого алюмінію, матового нікелю. Фірмовий набір дорожніх сумок від Schedoni, виконаний у відповідних автомобілю тонах, буде бонусом кожному з 12 покупців.

Перші клієнтські машини Bentley Blower Continuation та Bacalar Car One. Фото Bentley