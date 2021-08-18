Новий крос-універсал Mercedes-Benz C-Class All-Terrain

Версія All-Terrain для C-Class базується на комплектації Avantgarde з багатшим оснащенням, ніж у базового універсалу, але простішим, ніж в AMG-Line.

Додатковий кліренс, пластиковий захист по периметру кузова та нові налаштування шасі дозволять універсалу C-Class All-Terrain почуватись впевнено на гравійних та ґрунтових дорогах, легкому бездоріжжі. У стандартній комплектації C-Class All-Terrain обладнується 17-дюймовими колісними дисками, а за доплату можна буде замовити 18- або 19-дюймові.

Універсал підвищеної прохідності став другою моделлю в лінійці виробника із позначенням All-Terrain, після E-Class All-Terrain. Молодший крос-універсал збудований за тією ж схемою, що й E-Class All-Terrain: додаткові 4 сантиметри кліренсу для загальних 16, нефарбований пластик на колісних арках, бамперах і боковинах, переналаштована підвіска та нові режими руху системи Dynamic Select: Offroad та Offroad+. Крім того, передбачено особливий режим роботи системи адаптивного освітлення на бездоріжжі.

Всюдихідний універсал можна буде замовити з бензиновим або дизельним мотором. Перший має об'єм 2 літри та віддачу у 258 кінських сил, а дизель такого ж об’єму пропонує 200 сил потужності. Обидва агрегати посилені 48-вольтовим стартер-генератором, який додає близько 20 кінських сил на старті руху. Трансмісія – 9-швидкісний «‎автомат»‎ із повним приводом 4Matic.

Mercedes-Benz C-Class All-Terrain 2021. Фото Daimler