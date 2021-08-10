Стартували продажі Mercedes-Benz EQS

Німецький автовиробник оголосив про старт продажів електричного седана з лінійки EQ, який називають S-класом майбутнього. Він призначений бути найрозкішнішим електромобілем на ринку. Машини почнуть прибувати до покупців у Німеччині з кінця вересня, а у США – у четвертому кварталі.

EQS – абсолютно по-новому поєднує технології, дизайн, функціональність та можливості підключення. EQS – перший Mercedes-Benz, який пропонує можливість активації абсолютно нових функцій автомобіля за допомогою бездротових оновлень (OTA) у багатьох областях.

EQS 450+ передбачає 330-сильний електромотор з крутним моментом у 568 ньютон-метрів та приводом на задню вісь. Такий седан розвиває швидкість у 100 км/год за 6,2 секунди та здатен розганятись до 210 км/год. Версія EQS 580 4MATIC пропонує 520-сильний агрегат з крутним моментом у 855 ньютон-метрів та повний привід. Прискорення 0-100 старша модель виконує за 4,3 секунди, а максимальна швидкість становить ті ж самі 210 км/год.

Mercedes-Benz наводить ціни лише для Німеччини, де EQS 450+ коштує від 106,374 євро (включаючи 19% ПДВ), а EQS 580 4MATIC обійдеться покупцям від 135, 529 євро. Крім того, з нагоди старту продажів виробник випустить обмежену серію машин у виконанні Edition 1. Електричні седани у такому виконанні будуть доступні протягом обмеженого періоду і коштуватимуть від 18 433,10 євро дорожче, за будь-яку з двох версій. Особливості версії Edition 1 включають комплект зовнішніх деталей AMG Line та 21-дюймові колеса, а також спеціальні кольори оздоблення інтер'єру та преміальні функції комфорту.

Електричний седан класу люкс Mercedes-Benz EQS. Фото Daimler