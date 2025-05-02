Український ударний безпілотник над Московським Ставропольського краю

Уранці п’ятниці, 2 травня, безпілотники уразили об’єкт російської космічної розвідки «Звезда» в Ставропольському краї. Він належить до підрозділу особливого призначення воєнної розвідки ГРУ РФ. Про це пише Telegram-канал Exilenova+.

Російські Telegram-канали повідомляли про загрозу безпілотників для Ставропольського краю о 07:30 за місцевим часом. Згодом влада регіону доповіла про начебто збитий безпілотник.

«Фрагменти БпЛА у селі Московське Ізобільненського округу. Постраждалих немає. Інфраструктура села не постраждала», – ішлося в дописі.

Водночас за даними осінтерів Exilenova+, з трьох дронів, що виконували бойове завдання в російському регіоні, один здійснив ураження. Подальша доля двох інших безпілотників наразі невідома.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також підтвердив, що дрони вдало долетіли до військової частини космічної розвідки РФ, відомої як об’єкт «Звезда», у Ставропольському краї.

За його словами, ця система виникла на початку 1970-х років і призначалася для перехоплення сигналів зі супутників, міжконтинентальних комунікацій і навіть сигнального обміну між іноземними військовими об’єктами.



«Об’єкт “Звезда” – це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління генерального штабу ЗС РФ (ГРУ РФ). Він спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти, іноземними супутниковими системами зв’язку (включаючи комерційні)», – пояснюється в повідомленні.



Нині «Звезда» використовується як для моніторингу ситуації у воєнних зонах, так і для підготовки інформації до інформаційно-психологічних операцій. Бере участь у кібершпигунстві, додав Коваленко.

До слова, уночі 2 травня окупований Кримський півострів зазнав масованої комбінованої атаки. Під ударами дронів могли бути військові аеродроми, склад з боєприпасами, а також ракетна бригада.