Адміністрація Байдена хочез більшити його можливості реагувати на війну в Україні

У п’ятницю, 25 лютого, Білий дім повідомив Конгресу, що йому потрібно приблизно 6,4 млрд доларів, щоб допомогти Україні, іншим східноєвропейським країнам, а також посилити можливості Пентагону. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на американське видання Bloomberg.

Як повідомило джерело видання в адміністрації Джо Байдена, з цієї суми 2,9 млрд доларів підуть на потреби України, країн Балтії, Польщі та інших сусідів України.

За його словами, гроші будуть використані для гуманітарної, продовольчої допомоги, допомоги біженцям, а також для енергетичної та економічної стабілізації.

Адміністрація Байдена хоче, щоб Конгрес виділив 3,5 млрд доларів для Міністерства оборони США, щоб збільшити його можливості реагувати на війну в Україні.

Як інформував ZAXID.NET, раніше сьогодні Мінфін США оголосив про запровадження санкцій через військовий напад на Україну проти президента РФ Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова.