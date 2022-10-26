В адміністрації президента США Джо Байдена спростували інформацію про те, що уряд перевірить діяльність мільярдера Ілона Маска на предмет загрози національній безпеці. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Reuters.

Зазначається, що Жан-П'єр відмовилася коментувати взаємини адміністрації Байдена з Маском чи його ділові відносини з іншими країнами.

«Знаю, що до цього є великий інтерес. Ми чули про ці повідомлення. Ці повідомлення не відповідають дійсності», – заявила вона.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що представники адміністрації Байдена обговорюють, чи повинні США піддати деякі з підприємств Ілона Маска перевірці національної безпеки, включно з супутниковою мережею Starlink SpaceX та угодою про придбання компанії Twitter.

2 жовтня Ілон Маск опублікував у своєму Twitter низку твітів щодо «пропозицій миру» та закінчення війни Росії проти України. Серед його пропозицій були повторне «голосування» в анексованих Росією регіонах під наглядом ООН, остаточне входження Криму у склад РФ і нейтральний статус України. Після цього Маск не заспокоївся і продовжив свої пропозиції щодо «миру», аргументуючи їх «бажанням уникнути ядерної війни».

Згодом SpaceX звернулася до Міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink. Пізніше Маск уточнив, що не вимагає відшкодування вже завданих витрат, але й не може постійно фінансувати роботу переданих терміналів, що коштуватиме компанії понад $120 мільйонів до кінця року та близько $400 мільйонів упродовж наступних 12 місяців.

Після резонансу, що виник на тлі дописів засновника SpaceX, він повідомив, що ухвалив рішення продовжити безкоштовне фінансування