Залізничний проєкт зведуть біля села Якимівка

У Гомельській області Білорусі, що поблизу кордону з Україною, розпочали будівництво залізничної інфраструктури, здатної приймати військові поїзди. Про це повідомив 25 серпня білоруський відділ Радіо Свобода з посиланням на проєктну документацію, отриману громадою залізничників Білорусі.

За даними журналістів, замовником проєкту визначений «Військовий проєктний інститут». Проєкт передбачає окрему залізничну інфраструктуру для обʼєкта з офіційною назвою «Будівництво полігону в Гомельській області».

Затверджений проєкт передбачає окрему підʼїзну колію, розраховану на 60 вагонів, а також вантажну платформу з пандусом для розвантаження колісної та гусеничної техніки. Точне місце розташування наразі невідоме, проте «Радіо Свобода» повідомило, що нова залізнична інфраструктура розгорнеться біля села Якимівка у Гомельському районі.

Нагадаємо, з 2023 року Білорусь проводить масштабне будівництво нової військової бази. Після завершення проєкту там, ймовірно, розгорнуть 37-му окрему десантно-штурмову бригаду ССО Білорусі, яку у 2025 році створив Аляксандр Лукашенко для нібито захисту від загроз боку України.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Додамо, на початку серпня командувач ССО Білорусі Олександр Іллюкевич заявив про початок формування нової десантно-штурмової бригади, яка дислокуватиметься поблизу кордону з Україною, неподалік Гомеля. До складу бригади увійдуть підрозділи бойового забезпечення, артилерійські та зенітні частини, а також розвідувальні підрозділи.