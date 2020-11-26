Білорусь готується запровадити санкції проти низки офіційних осіб України через підтримку обмежень Євросоюзу щодо режиму Олександра Лукашенка. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, повідомляє «Європейська правда».

«На початковому етапі ми також підготували список санкцій щодо офіційних осіб України. Будемо дивитися, як події розвиватимуться далі. Ми не будемо залишати без відповіді жодну з дій України, спрямовану проти білоруської держави», – сказав Макей.

Він також зазначив, що приєднання України до західних санкцій щодо Білорусі – це «чергове несамостійне рішення сусідньої країни, яке демонструє непослідовність її політики».

«Якщо говорити відверто, ми розглядаємо це як насмішку над здоровим глуздом», – заявив міністр.

Як інформував ZAXID.NET, 2 жовтня ЄС затвердив персональні санкції проти Білорусі у зв’язку з фальсифікацією президентських виборів і репресіями стосовно мирних протестувальників. У чорному списку опинилися білоруські силовики і чиновники, але не Лукашенко.

6 листопада Євросоюз офіційно ввів санкції проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка та ще 14 осіб. Їм забороняється в'їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Нагадаємо, що після масових фальсифікацій на виборах президента Білорусі 9 серпня по всій країні почалися протести і страйки. Білоруси вимагають нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів.