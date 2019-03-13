Біля Азовського узбережжя виявили масову загибель птахів і тварин

На узбережжі Азовського моря мисливці виявили масову загибель диких птахів а також тварин, яка, ймовірно, спричинена сільсько-господарською отрутою, повідомив сайт Кирилівської Об'єднаної територіальної громади Запорізької області.

Повідомлення про знайдених мертвих птахів почали надходити до мисливців ще 7 березня. Десятки трупів ворон, шпаків, фазанів та куріпок виявили у посадках.

Місцеві мешканці також повідомили, що знаходять і мертвих тварин – лисиць та собак. Як встановили члени Азовського первинно-мисливського колективу, трупи тварин лежали біля полів, засіяних рапсом. Місцеві жителі підозрюють, що отрутою для тварин стало зелене зерно пшениці, яке використовують для боротьби з гризунами.

Фото з сайту Кирилівської ОТГ

«Ми об’їхали лише одну посадку та знайшли мертвих лисиць, ворон, куріпок, канюків та шпаків. До речі канюки та шпаки занесені у Червону книгу України. Також ми знайшли багато чумних птахів, тобто тих, які помирали і вже не могли літати», – сказав голова колективу Роман Сердяєв.

Правоохоронці зафіксували факт отруєння птахів та тварин, знайшли і зерно зеленого кольору, яке вилучили з місця подій, а також прийняли заяву від мисливців.

Мертві тварини та птахи знайдені біля полів, орендованих ТОВ «Приморський» і не тільки біля Кирилівки, а й на інших територіях Якимівського району. Спеціалісти ветслужби вже проводять власне розслідування.

Роман Сердяєв зазначив, що такі випадки масового отруєння птахів і тварин на мисливських угіддях громади трапляються не вперше. Він стурбований, що отруту використовують безконтрольно і вона може нанести смертельної шкоди не тільки тваринам та птахам, а й людям, які полюють на них.