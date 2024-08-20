Майк Лінч, його донька та ще четверо людей зникли безвісти

У понеділок, 19 серпня, біля берегів Італії пішла під воду суперяхта британського технологічного бізнесмена та магната Майка Лінча, який відпочивав на ній разом з понад 20 людьми. 15 людей дістали з води рятувальники, проте сам магнат та його 18-річна донька досі розшукуються, повідомило ВВС.

56-метрова яхта люкс-класу Bayesian затонула поблизу берегів сицилійського містечка Портічелло. Яхта пішла на дно та лежить на глибині приблизно 50 м. На борту перебували 22 людини, включно із Майком Лінчем, його дружиною та донькою.

Зазначається, що рятувальники знайшли тільки одне тіло – загинув шеф-кухар, який готував на судні. Дружину бізнесмена Анджелу Бакарес та ще 14 людей вдалося врятувати. Загалом на борту перебувало 12 гостей та 10 членів екіпажу.

Втім, самого Майка Лінча та його 18-річної доньки Ханни поки що не виявили – вони вважаються зниклими безвісти. Зниклими безвісти також вважають чотирьох громадян Великої Британії, США та Канади. Наразі рятувальники шукають тіла поблизу затонулої суперяхти.

Причини аварії яхти наразі невідомі, проте ЗМІ припускають, що на Bayesian міг налетіти вихор – поблизу Портічелло була погана погода, а місцеві мешканці повідомили, що приблизно о 04:00 бачили торнадо.

Зазначимо, Майк Лінч – відомий британський технопідприємець, який створив компанію з виробництва програмного забезпечення Autonomy та є засновником Invoke Capital. У 2011 році він продав Autonomy техногіганту HP, проте покупка виявилася проблематичною. і HP подала на бізнесмена позов у суд. Його яхта Bayesian вважається однією з найбільших вітрильних яхт.