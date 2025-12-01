Упродовж року танкер Mersin неодноразово заходив в російські порти

Поблизу столиці Сенегалу Дакару внаслідок вибухів зазнав ушкоджень нафтовий танкер Mersin. Це вже третє пов’язане з росіянами нафтове судно, яке постраждало за останні кілька днів. Про це в понеділок, 1 грудня, повідомило агентство Bloomberg.

За даними компанії-власниці судна Besiktas Shipping, приблизно о 23:45 за Гринвічем 27 листопада, коли танкер M/T Mersin (IMO 9428683) стояв на якорі біля Дакара, пролунали чотири зовнішні вибухи. У результаті вибухів вода потрапила в машинне відділення судна.

«Ситуацію негайно взяли під контроль, і ми підтверджуємо, що всі члени екіпажу в безпеці; ніхто не постраждав, немає жертв і забруднення довкілля. Судно залишається безпечним і стабільним і не становить жодної загрози для навігації або безпеки навколишнього середовища», – ідеться в повідомленні на вебсайті Besiktas Shipping.

У компанії заявили, що працюють над ліквідацією наслідків інциденту та надають підтримку страховикам та владі Сенегалу для проведення технічних і судових розслідувань причин вибухів.

За даними аналітичної компанії Kpler, що спеціалізується на судноплавстві, нафтовий танкер Mersin перевозив газойль. Упродовж 2025 року судно неодноразово заходило в російські порти.

Турецьке видання Deniz Haber 29 листопада повідомляло, що нафтовий танкер Mersin компанії зазнав атаки українського безпілотника біля узбережжя Сенегалу. Побудований у 2009 році танкер плавав під прапором Панами. Довжина судна становить 183 м, ширина – 32 м, а також вантажність – близько 50 тис. т.

Зауважимо, українське командування офіційно не коментувало інцидент з нафтовим танкером Mersin.

Нагадаємо, нещодавно у протоці Босфор біля узбережжя Туреччини майже одночасно вибухнули два танкери російського «тіньового флоту» Kairos та Virat. Ці танкери перебувають у санкційних списках Великобританії, ЄС та США.

Згодом українські медіа з посиланням на джерело в СБУ повідомили, що танкери Kairos та Virat атакували морські дрони Sea Baby в межах спецоперації Служби безпеки України та Військово-морських сил.