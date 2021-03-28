Через два дні від початку пошуків водолази знайшли човен чоловіка

Від четверга, 25 березня, у ставку біля Червонограда водолази шукають 50-річного селянина. Чоловік пішов рибалити і ймовірно потонув разом із своїм човном. У суботу, 27 березня, водолази дістали човен з дна ставка, але тіла чоловіка ще досі не знайшли. Пошуки чоловіка тривають вже четвертий день.

Зниклий під час риболовлі чоловік – мешканець села Волсвин, що неподалік Червонограда. Йому 50 років. У четвер чоловік пішов рибалити і ймовірно потонув разом із своїм човном.

Пошуки чоловіка не припиняються вже четвертий день (фото водолазів)

Водолази вже четвертий день обстежуть ставок. У суботу в центральній рятувально-водолазній службі Львівської області повідомили, що водолази знайшли на дні затонулий човен та витягли його на берег, але тіла чоловіка вони не виявили.

Пошуки чоловіка не припиняються, впродовж дня водолази обстежують приблизно 100 м2 дна ставка.

Як пишуть місцеві ЗМІ, чоловік якого шукають є батьком чотирьох дітей, усі вони неповнолітні.

P.S. Тіло утопленика знайшли 29 березня.