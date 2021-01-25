Чоловіка, що тоне, помітили очевидці, вони і викликали рятувальників до тонучого рибалки

У місті Рудки Самбірського району 25 січня рибалка провалився під кригу. Чоловіка витягли з води рятувальники. Однак чоловік помер у лікарні.

Випадок трапився в обідню пору. Близько 15:00 до служби порятунку подзвонив очевидець і повідомив про те, що на озері під лід провалився чоловік. Рибалка перебував на відстані 30 метрів від берега і тримався за уламок криги, щоб не потонути. Глибина озера в цьому місці була 2 – 2,5 м. Туди виїхали рятувальники з Рудок і Самбора.

«За допомогою ручної пожежної драбини, мотузки, рятувального круга добралися до потерпілого та витягнули чоловіка на берег. Його передали працівникам екстреної медичної допомоги», — повідомили у Самбірському РВ ДСНС Львівщини.

«Чоловіка, що провалився, побачили люди, що проживають біля водойми. Операція з порятунку тривала близько 40 хвилин. Була велика небезпека нових проломів криги», — розповів ZAXID.NET працівник прес-служби ДСНС Львівщини Ігор Курус.

Скільки часу у воді пробув чоловік, рятувальники не знають. Попри успішну операцію порятунку, 57-річний чоловік помер у приймальному відділенні Самбірської швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, у вихідні в селі неподалік Жидачева під лід провалились та загинули двоє місцевих рибалок. Їхні тіла з водойми витягнули рятувальники.