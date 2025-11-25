У селі Лішня біля Дрогобича військовий перекрив рух машині ТЦК та вдарив одного з працівників центру комплектування дерев’яною битою. Військовозобов’язаний чоловік, який перебував у машині ТЦК, втік та поїхав разом з нападником.

Як вказано в ухвалі Дрогобицького міськрайонного суду Львівщини, яку оприлюднили у судовому реєстрі, випадок трапився ввечері 12 листопада 2025 року у селі Лішня біля Дрогобича. Троє працівників ТЦК разом із військовозобов’язаним чоловіком їхали у мінівені Seat Alhambra, коли дорогу їм перекрив кросовер Chevrolet Captiva. Із авто вийшов уродженець Хмельницької області, водій однієї з військових частин, який дерев’яною битою кілька разів вдарив одного з працівників ТЦК. Із службового авто ТЦК втік військовозобов’язаний – він сів у кросовер та поїхав разом з нападником.

Відомо, що у працівника ТЦК виявили легкі тілесні ушкодження, а нападника затримали. Щодо нього відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.350 ККУ. У матеріалах справи вказано, що обвинувачений є військовослужбовцем, а авто Chevrolet Captiva є гуманітарною допомогою.

У суді прокурор клопотав про застосування цілодобового домашнього арешту, сторона захисту просила призначити нічний домашній арешт, а сам підозрюваний заперечив щодо застосування запобіжного заходу, заявляючи, що тілесних ушкоджень нікому він не наносив.

Суддя Марія Грицай обрала запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на два місяці. Досудове розслідування триває.