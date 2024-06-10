ДТП трапилась 9 червня в селі Драгомирчани

На Прикарпатті водійка Renault Dokker виїхала за межі дороги та врізалась у паркан. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Як повідомили у поліції, смертельна ДТП трапилась у неділю, 9 червня, близько 14:50 в селі Драгомирчани, що неподалік Івано-Франківська. Попередньо слідчі з’ясували, що 53-річна водійка Renault Dokker, мешканка Івано-Франківська, їхала у напрямку Лисця. Під час руху вона виїхала за межі проїзної частини дороги праворуч та в’їхала у приватну огорожу. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ(порушення правил безпеки дорожнього руху).