ДТП сталася між селами Ямниця та Угринів

У п’ятницю, 3 липня, біля Івано-Франківська зіткнулися Citroën та пасажирський мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок аварії в лікарню доставили обох водіїв та 13 пасажирів.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, ДТП сталася о 14:36 між селами Ямниця та Угринів Івано-Франківської громади.

«Citroën зіткнувся з мікроавтобусом, який здійснював рейс за маршрутом Рогатин – Івано-Франківськ. До медзакладу доставлено обох водіїв та 13 пасажирів, з них двоє неповнолітніх», – зазначили правоохоронці.

Про стан постраждалих наразі невідомо. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини та причини аварії.

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