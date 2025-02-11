Правоохоронці вважають, що землі мають використовуватись для зведення інженерних захисних споруд

Суд повернув у державну власність земельну ділянку у Вараському районі, вартістю 142 млн грн. Територію на кордоні з Білорусією передали ДПСУ для підтримання обороноздатності країни.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 11 лютого, раніше земля, розташована у прикордонній смузі Вараського району, площею понад 66 га, перебувала у комунальній власності та використовувалась для сільськогосподарських потреб.

«Землі, які межують із Росією і Білоруссю, повинні використовуватись виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від ворожих посягань. Прокурори у судовому порядку забезпечили повернення земельної ділянки у державну власність», – зазначили правоохоронці.

Територію передали у постійне користування Держприкордонслужби для контролю за додержанням безпеки прикордонного режиму та підтримання обороноздатності країни.