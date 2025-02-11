На Рівненщині біля кордону з Білорусією ДПСУ передали 60 гектарів землі
Вартість ділянки – 142 млн грн
Суд повернув у державну власність земельну ділянку у Вараському районі, вартістю 142 млн грн. Територію на кордоні з Білорусією передали ДПСУ для підтримання обороноздатності країни.
Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 11 лютого, раніше земля, розташована у прикордонній смузі Вараського району, площею понад 66 га, перебувала у комунальній власності та використовувалась для сільськогосподарських потреб.
«Землі, які межують із Росією і Білоруссю, повинні використовуватись виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від ворожих посягань. Прокурори у судовому порядку забезпечили повернення земельної ділянки у державну власність», – зазначили правоохоронці.
Територію передали у постійне користування Держприкордонслужби для контролю за додержанням безпеки прикордонного режиму та підтримання обороноздатності країни.