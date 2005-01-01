Біля львівського вокзалу грабіжники зламали щелепу 34-річному чоловікові

У нападників виявили речові докази

Львівські патрульні затримали підозрюваних у грабежі, які напали на 34-річного чоловіка, побили його і забрали рюкзак з усім майном.

Трапилося це близько 2 години ночі у сквері на площі Двірцевій.

«Патрульним потерпілий розповів, що невідомі особи заволоділи його наплічником з особистими речами, мобільним телефоном та грошима 500 гривень. Чоловік мав вибиті зуби і ймовірно зламану щелепу», ‒ розповіли у патрульній поліції Львова.

За описом потерпілого схожих 4 осіб затримали на вулиці Городоцькій. В одного із чоловіків виявили наплічник потерпілого, а в жінки – телефон. Усі львів'яни, двоє з них раніше судимі.

фото патрульної поліції Львова

На місце викликали слідчих.