Комісія охорони здоров'я ЛОР підтримала ініціативу МОЗ створити Центр ідентифікації тіл загиблих

На Львівщині планують створити Центр ідентифікації тіл загиблих. Про це йшлося у четвер, 27 серпня, на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я та материнства Львівської облради.

Як повідомили в ЛОР, члени комісії розглянули лист Міністерства охорони здоров’я щодо створення Центру ідентифікації тіл загиблих.

За словами в. о. начальника Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи Василя Григорійчука, в умовах повномасштабної війни суттєво зросла кількість тіл загиблих, які надходять до установи для проведення судово-медичних, криміналістичних та генетичних експертиз і подальшої ідентифікації. Але наявні приміщення не розраховані на такі обсяги роботи, тому є потреба у створенні сучасного Центру ідентифікації тіл загиблих.

«Це дало б можливість належно зберігати тіла та проводити необхідний комплекс експертиз в одному місці», – зазначив Василь Григорійчук.

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За результатами обговорення депутати підтримали пропозицію звернутися до Давидівської територіальної громади з проханням сприяти виділенню земельної ділянки для створення Центру ідентифікації тіл загиблих.

«Ми однозначно підтримуємо це питання та просимо керівництво і депутатів Давидівської територіальної громади також його підтримати. В умовах війни такі процеси мають бути належно організовані, а відповідні умови для роботи мають бути забезпечені. Створення такого центру є надзвичайно важливим, адже він забезпечуватиме зберігання та ідентифікацію тіл загиблих», – наголосила голова комісії Анна Ярмола.

Комісія з питань комунального майна також підтримала звернення МОЗ щодо створення на базі Львівського обласного бюро судово-медичної експертизи сучасного Центру ідентифікації тіл загиблих.