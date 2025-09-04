Біля нічного клубу у центрі Львова побили 47-річного чоловіка. Від отриманих травм він за тиждень помер у лікарні. 4 вересня прокуратура передала справу в суд.

Як повідомили в прокуратурі, навесні цього року біля нічного клубу у центрі Львова троє чоловіків напали на 47-річного львівʼянина. Слідчі встановили, що в клубі між ними виникла сварка, аби її вирішити, вони вийшли на вулицю та побили чоловіка. Львівʼянина госпіталізували, однак від отриманих травм він помер у лікарні через тиждень.

Трьом нападникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 ККУ. Наразі вони перебувають під вартою.