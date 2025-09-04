Біля польського кордону на Львівщині згоріли сім автомобілів
Пожежа швидко перекинулась із одного авто на сусідні припарковані
Пожежа виникла у Шегинях, неподалік кордону
На Львівщині виникла пожежа в автомобілі, яка перекинулась на ще шість припаркованих авто. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Як повідомили у ДСНС Львівщині, інцидент трапився 3 вересня в Шегинях, неподалік кордону з Польщею. Пожежа виникла в одному автомобілі, але вогонь швидко перекинувся на припарковані поруч авто й на момент приїзду пожежників горіли вже сім машин.
Пожежу ліквідували за годину. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
