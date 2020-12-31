Під дверима квартири матері очільника ГО «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна у Рівному знайшли саморобну вибухівку. Про це повідомили у Нацполіції.

Зазначається, що повідомлення про закладений вибуховий пристрій поліцейські отримали близько 21:20 у середу, 30 грудня. Зокрема правоохоронці виявили дві гранати і чорну коробку.

На місце виклику прибули співробітники вибухотехнічної служби, слідчо-оперативна група та оперативники. Наразі правоохоронці шукають людину чи людей, які причетні до закладення вибухівки.

«Моїй мамі підклали вибуховий пристрій під двері квартири. Якщо пристрій дійсно вибуховий (а так стверджує нацполіція), то маму збиралися вбити. Очевидно, що це мені такий "привіт", а не 69-річній літній жінці, яка вже майже нічого не бачить», – написав Віталій Шабунін на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією Офісу генпрокурора, в корпусах гранат вибухівки не було. Досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 296 ККУ взяло під контроль керівництво Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, що 23 липня Віталій Шабунін заявив, що його будинок підпалили. Умисний підпал підтвердила й експертиза, результати якої оприлюднили у вересні.

Центр протидії корупції (ЦПК) – українська громадська організація, створена у 2012 році українським громадським діячем, головою правління організації Віталієм Шабуніним та виконавчою директоркою ЦПК Дар'єю Каленюк. Організація фінансується завдяки підтримці міжнародних донорів та займається контролем над держзакупівлями, ініціюванням законопроектів, створенням реєстру бенефіціарів тощо.