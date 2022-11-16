Автівка виїхала на зустрічне узбіччя, а потім в кювет

У вівторок, 15 листопада, між селами Велика і Мала Озимина на трасі Нижанковичі – Самбір сталася смертельна ДТП – водій автомобіля Volkswagen загинув на місці. Аварія трапилась близько 16:50, повідомляє Поліція Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Passat, 36-річний мешканець Дрогобича, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічне узбіччя, з’їхав у кювет, де автівка перекинулася.

Внаслідок отриманих травм водій загинув на місці події, а пасажир легковика, чоловік віком 50-60 років, особа якого встановлюється, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Загалом за минулу добу, за повідомленням поліції, на Львівщині сталося 22 ДТП, 6 із них – із потерпілими.