Адміністратор перевезень та фірма з морської розвідки ідентифікували захоплене судно як танкер для перевезення асфальту під прапором Панами Asphalt Princess

Біля узбережжя Об’єднаних Арабських Еміратів в Оманській затоці невідомі люди піднялися на борт танкера Asphalt Princess, але згодом залишили його.

Як повідомили у Військово-морських силах Великої Британії 4 серпня, підрозділ Морської торгівлі британських ЗС попередив про «ймовірне викрадення» за незрозумілих обставин, що сталося напередодні ввечері. Група повідомила, що «інцидент вичерпаний», але не навела подальших подробиць.

Адміністратор перевезень Lloyd’s List та фірма з морської розвідки Dryad Global ідентифікували захоплене судно як танкер для перевезення асфальту під прапором Панами Asphalt Princess.

Водночас Reuters, посилаючись на джерела зі сфери морської безпеки, повідомило 3 серпня, що танкер захопили сили, які, ймовірно, підтримуються Іраном.

Своєю чергою, іранський Корпус вартових ісламської революції заперечив причетність своїх сил чи союзників до будь-яких інцидентів біля узбережжя ОАЕ. А речник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде назвав заяви про можливу причетність Тегерану до захоплення судна «абсолютно підозрілими».