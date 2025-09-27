Військові 225 полку знищили російський пункт управління БпЛА

Військові 225 окремого штурмового полку знищили російську позицію, де базувався пункт управління безпілотниками. Про це повідомили у телеграм-каналі 225 ОШП.

Успішну бойову операцію здійснили бійці батальйону Pentagon. Захисникам вдалося знищити комплексний командний вузол, де росіяни зберігали антени, ретранслятори, ноутбуки, джерела живлення та запас безпілотників. Загальна вартість знищенного майна російських військових може сягати кількох сотень тисяч доларів.

Разом з КСП бійці 225 ОШП також ліквідували російських операторів дронів, які координували атаки на українських піхотинців та техніку.

«Усунення такої точки напряму знижує інтенсивність ворожих дій і підвищує рівень безпеки для наших підрозділів», – йдеться у повідомленні.

Військові опублікували відео ураження позиції росіян. Судячи з оприлюднених кадрів, російський КСП знищили за допомогою дронів.

Зауважимо, що захисники не уточнили, де саме розташовувалась російська позиція, але відомо, що військові 225 ОШП виконують бойові завдання на Сумщині.

Нагадаємо, у червні 2025 року військові 225 полку повідомили про ліквідацію російського командира батальйону, 51-річного майора Андрєя Ярцева. Окупанта ліквідували біля села Андріївка Сумської області.