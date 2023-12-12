Бійці відвоювали один з териконів та наблизилися до Горлівки

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила з Львівщини відбили один з териконів та захопили важливі позиції росіян у межах міста Горлівки на Донеччині, яке окуповане з 2014 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Наші герої – штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади. Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор», – йдеться в повідомленні президента, поширеному у вівторок, 12 грудня.

«Горлівка – це Україна! Донбас – це Україна!», – наголосив Володимир Зеленський. Як видно з оприлюдненого главою держави відео, українські захисники взяли в полон групу російських військових, які воювали на териконі.

Горлівка розташована за 64 км від Донецька. Місто перебуває в російській окупації з весни 2014 року. Спроби українських бійців наблизитися до Горлівки були і раніше. 23 серпня цього року, у День Державного прапора України, військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила з Львівщини разом з представниками Торецького відділення поліції підняли синьо-жовтий та червоно-чорний прапори над териконом міста Торецька поблизу окупованої Горлівки.