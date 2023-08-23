У середу, 23 серпня, у День Державного прапора України, військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила з Львівщини разом з представниками Торецького відділення Нацполіції підняли прапор поблизу окупованої Горлівки. На флагштоку вивісили синьо-жовтий та червоно-чорний стяги. «Ми піднімаємо прапор над териконом міста Торецька. Це нагадування всім тим, хто перебуває в окупованій території Горлівки, що Донецьк – це Україна, Луганськ – це Україна, Крим – це Україна. Ми обов’язково звільнимо їх, чекайте нас. Перемога буде наша. Слава Україні!», – сказав офіцер 24-ї бригади Іван Татауров перед підняттям прапора.

Відео 24 бригади