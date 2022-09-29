На південних рубежах українські військові завдали ударів по 10 районах зосередження живої сили і техніки ворога. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

В районі Хрещенівки нашими активними діями подавлено ворожий опорний пункт.

Противник продовжує намагання утримати тимчасово окуповані території, прагне протидіяти реалізації наших задумів, часом робить спроби диверсійно-розвідувальних чи штурмових дій.

Так, силами до роти в напрямку Безіменного від Чкалового намагався покращити своє тактичне положення. Успіху не мав, із втратами відступив. Не припиняється ворожими підрозділами і повітряна розвідка. В протидію цієї активності 3 безпілотних розвідника типу «Орлан-10» збиті нашими підрозділами.

Крім того, ворог завдав ще й 6 авіаударів, в тому числі трьома крилатими ракетами типу «повітря – повітря» по літаках Повітряних Сил, обійшлося без втрат української авіації.

Ввечері ворожою авіацією завдано ракетний удар п'ятьма ракетами класу «повітря – поверхня» Х-59 в напрямку Дніпропетровщини та Запоріжжя. 4 ракети знищено силами протиповітряної оборони Повітряного командування «Схід», одна влучила в підприємство з переробки зернових на Криворіжжі. Є пошкодження виробничих об'єктів, обійшлося без людських втрат.

Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, а також по позиціях ворожої ППО. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі по чотирьох районах зосередження сил та засобів в Чарівному, Олешках та Херсоні, по двом станціям радіоелектронної боротьби в Бериславському районі і контрольно – по мосту в Новій Каховці.

Підтверджені втрати ворога складають: 18 загарбників, 2 танки і 6 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки.

8 кораблів ворожого флоту маневрують в Чорному морі поблизу кримського узбережжя. На бойовому чергуванні 1 ВДК і 3 надводних носії 24 ракет «Калібр».