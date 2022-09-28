Росіяни озвучили «результати» псевдореферендумів на окупованих територіях, обстріляли ракетами Запорізьку та Харківську області, а по Нікополю на Дніпропетровщині гатили з «Градів» та важкої артилерії.

ZAXID.NET підсумовує двохсот сімнадцятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські військові продовжують наносити удари по Запорізькій області. Вранці ворог трьома ракетами влучив у центр міста Гуляйполе на Запоріжжі. Уночі був ракетний удар по Харкову, окупанти обстрілювали з «Градів» та важкої артилерії й Нікополь на Дніпропетровщині. Там пошкоджені більш, ніж 10 будинків, господарські споруди, ліцей, газогони та лінії електропередач.

Обстріли не вщухають на сході країни, де ситуація стабільно важка. Зранку росіяни завдали удару по школі в селі Миколаївка на Донеччині, де люди ховались від обстрілів. Уночі росіяни стріляли по старій частині Авдіївки, по Мар'їнці, Красногорівці, Георгіївці та Новомихайлівці у Мар'їнській громаді, а також по Одрадівці та станції Майорськ у Світлодарській громаді.

Окупаційна влада захоплених Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України озвучила «підсумки референдумів» про «входження регіонів до складу РФ». Результати були відомі ще до проведення «референдумів», жодна країна світу ще не заявила, що визнає їх.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 28 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 58 150 військових. Також було знищено: