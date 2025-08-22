Ухилянтам також надавали в оренду фури для виїзду

На Буковині правоохоронці викрили злочинну групу, яка допомогла переправити за кордон близько 100 ухилянтів. Організував незаконну схему 37-річний чоловік. Він оформлював ухилянтів як водіїв вантажівок фіктивних фірм. Йому та спільникам повідомили про підозру.

Правоохоронці з’ясували, що мешканець Чернівецької області до свого плану залучив двох знайомих. Вони знаходили підставних осіб, яких реєстрували як підприємців з міжнародного перевезення. Потім отримували на них ліцензії, а потім вносили відповідні відомості до системи «Шлях», повідомили в поліції Буковини.

Щоб все виглядало легально, зловмисники надавали свої фури для перетину кордону. Вони шукали чоловіків призовного віку, які хотіли виїхати за кордон, оформляли їх як водіїв. У такий спосіб ухилянти на вантажних автомобілях перетинали кордон. За таку послугу кожен клієнт мав заплатити по 200 тис. грн.

Як з’ясували поліцейські спільно з оперативниками Державної прикордонної служби України, зловмисники посприяли втечі майже сотні чоловіків призовного віку. Правоохоронці провели обшуки в помешканнях учасників схеми. Вилучили документацію, чорнові записи, мобільні телефони та гроші.

Слідчі повідомили організатору групи та його двом спільникам про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене злочинною групою). Зловмисникам загрожує до девʼяти років позбавлення волі.