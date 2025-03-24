Церква не встановлює особливі заборони у свято Благовіщення, проте народні повір'я говорять про деякі обмеження

25 березня християни відзначають одне з найбільших свят – свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме в цей день до Діви Марії з’явився архангел Гавриїл та повідомив, що вона стане матір’ю сина Божого.

Церква не встановлює строгих заборон на цей день і навіть дозволяє трохи послабити піст. Проте в українців все ж є певні заборони та обмеження, що поширюються на свято Благовіщення.

За народними повір’ями, на Благовіщення не можна:

виконувати будь-яку роботу, зокрема, домашню;

шити, вишивати чи в’язати;

працювати на землі;

зрізати квіти, обрізати дерева;

брати яйця від домашньої птиці;

вдягати новий одяг – швидко зноситься чи порветься;

давати гроші в борг і позичати будь-що з дому;

лихословити, кричати і сваритися;

ходити в гості – краще провести цей день в сімейному колі.

Існує така приказка – «Птах гнізда не в’є, дівчина коси не плете». Вона якраз про Благовіщення і заборону на будь-яку роботу в цей день. Також раніше вважалося, що в це свято не можна навіть вирушати в дорогу на заробітки – це було б гріхом.