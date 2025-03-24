Працювати на землі і позичати гроші: що не можна робити на свято Благовіщення
25 березня християни відзначають одне з найбільших свят – свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме в цей день до Діви Марії з’явився архангел Гавриїл та повідомив, що вона стане матір’ю сина Божого.
Церква не встановлює строгих заборон на цей день і навіть дозволяє трохи послабити піст. Проте в українців все ж є певні заборони та обмеження, що поширюються на свято Благовіщення.
За народними повір’ями, на Благовіщення не можна:
- виконувати будь-яку роботу, зокрема, домашню;
- шити, вишивати чи в’язати;
- працювати на землі;
- зрізати квіти, обрізати дерева;
- брати яйця від домашньої птиці;
- вдягати новий одяг – швидко зноситься чи порветься;
- давати гроші в борг і позичати будь-що з дому;
- лихословити, кричати і сваритися;
- ходити в гості – краще провести цей день в сімейному колі.
Існує така приказка – «Птах гнізда не в’є, дівчина коси не плете». Вона якраз про Благовіщення і заборону на будь-яку роботу в цей день. Також раніше вважалося, що в це свято не можна навіть вирушати в дорогу на заробітки – це було б гріхом.