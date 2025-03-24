Картина "Благовіщення" авторства Леонардо да Вінчі

25 березня християни відзначають Благовіщення. Це – третє за значимістю свято після Різдва і Великодня. Хоча воно припадає на піст, його святкують урочисто, у цей день дозволено також їсти рибу. Що означає свято Благовіщення, які його традиції та прикмети, пише «УП.Життя».

Історія Благовіщення

Повна назва свята – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме в цей день до Діви Марії з’явився архангел Гавриїл і повідомив їй благу вість про те, що вона стане матір’ю сина Божого Ісуса Христа. Ця подія описана в Євангелії від Луки.

Також свято має день передсвята і день післясвята, коли відзначається Собор архангела Гавриїла, який приніс Діві Марії звістку про народження Спасителя.

Благовіщення – неперехідне свято, тобто щороку воно відзначається одного числа. До реформи церковного календаря в Україні це було 7 квітня, тепер – 25 березня, рівно за дев’ять місяців до Різдва, що відзначаємо 25 грудня.

Свято почали відзначати приблизно у IV-V столітті, тоді воно мало назви «Христове зачаття», «Благовіщення про Христа», «Початок відкуплення». Назву свята Благовіщення Пресвятої Богородиці стали використовувати орієнтовно з VI-VII століття.

Повір’я та прикмети на Благовіщення

Благовіщення символізує прихід весни, оживання природи. В цей день весна переборює зиму, а Бог благословляє всі рослини. А ще – прокидаються ведмеді.

На Благовіщення категорично заборонено працювати, кажуть, що в цей день навіть пташка гнізда не в’є. Також є повір’я, що колись зозуля вила своє гніздо на свято і за це Бог відібрав їй пам’ять – тепер вона підкидає свої яйця в чужі гнізда.

Селяни раніше вірили, що не буде добра з приплоду домашньої худоби, що з’явився на Благовіщення, тож його одразу пускали на м’ясо.

Попри те, що на Благовіщення весна вступає в свої законні права, селяни все ж казали, що в цей день «зими не лай і сани не ховай». Ось ще прикмети цього святкового дня:

якою буде погода на Благовіщення, такою ж і на Великдень;

літо буде не врожайним, якщо на Благовіщення лежить сніг;

а от гарна погода – до гарного врожаю;

Благовіщення без ластівок – холодна весна;

дощ на Благовіщення – вродиться жито і гриби, сніг – огірки;

досвіт на Благовіщення без вітру й тепла – буде гарний врожай.

Обряди і звичаї на Благовіщення

Українські селяни мали низку обрядів, що проводили в день Благовіщення. Один з них – зачинок великодніх хороводів. У цей день дівчата виходили на природу і починали співати перші веснянки, що після цього виконувалися до Провідної неділі після Великодня.

Також в цей день селяни збиралися і вирішували, хто і коли буде обробляти поля вдів та сиріт. Цей звичай має назву «Вдовиний плуг». Вважалося неприйнятним братися за обробіток своїх полів, коли не оброблені поля в дворах, які втратили господаря.

Із Благовіщенням також пов’язаний фразеологізм «топтати ряст». Колись в цей день люди виходили до річки і шукали кущик рясту чи сон-трави, якщо першого не було. Потрібно було топтатися по рясту босоніж і примовляти: «Дай, Боже, діждати і на ту весну ряст топтати».