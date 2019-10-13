Близько 4000 бігунів взяли участь у львівському напівмарафоні. Фото дня

У Львові другий день поспіль відбувається «Нова Пошта Напівмарафон». У неділю, 13 жовтня, 2,5 тис. учасників, серед яких і мер Львова Андрій Садовий, пробігли 5 км. Загалом подію відвідало близько 4000 учасників.

«Львів Нова Пошта Напівмарафон» є частиною серії забігів «Нова Пошта Гран-прі» у дев’яти містах України. Півмарафон має різні дистанції: 21 км, 10 км, 5 км і «Командна п’ятірка». Також є безкоштовні дистанції: «Мій перший кілометр» — для початківців, 500 м та 100 м — для дітей до 12-ти та до 6-ти років відповідно.

Фото Львівської міської ради