Єгор Просвірнін загинув, випавши голим із вікна багатоповерхівки у Москві

35-річний російський націоналіст, українофоб та засновник сайту «Спутник и погром» Єгор Просвірнін помер. Він випав з вікна багатоповерхівки у Москві та розбився.

Просвірнін випав голим з вікна будинку на Тверському бульварі в центрі Москви зранку 27 грудня, пишуть російські ЗМІ. Водночас, вони із посиланням на джерела також повідомляють, що на момент події він перебував у стані наркотичного сп’яніння. Біля тіла виявили ніж та газовий балончик, які він нібито викинув з вікна перед падінням.

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Інші деталі загибелі Просвірніна наразі невідомі. За попередніми даними, як пишуть російські ЗМІ, це може бути самогубство. Сусіди кажуть, що цілий день чули лайку та крики в квартирі, яку чоловік знімав із дружиною.

Єгор Просвірнін – російський блогер, українофоб та засновник націоналістичного сайту «Спутник и погром». У 2014 році ресурс підтримав російську агресію проти Україну, а також пропагував приєднання територій України та Білорусі до Росії. Зокрема, сайт за допомогою краудфандингу збирав гроші на БТР для російських окупантів на Донбасі.

Проти самого Просвірніна в Росії у 2015 році завели справу через екстремізм. Він пізніше казав, що провадження «завершилося нічим». Самий «Спутник и погром» заблокували в Росії у 2017 році, вже через рік сайт оголосив про своє закриття.