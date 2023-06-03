Міністерство внутрішніх справ Болгарії знайшло порушення в розміщенні біженців з України. Про це заявив очільник болгарського МВС Іван Демерджиєв після парламентських перевірок, передає «Свободна Европа».

У Болгарії українських біженців поселяли в готелях, пансіонатах, таборах і на базах відпочинку. Це фінансувалося державним бюджетом і коштом Європейського Союзу. Водночас перевірка виявила подвійні реєстрації, розміщення такої кількості біженців, місць для якої немає в готелях, поселення людей, які не вʼїжджали в Болгарію, і дітей, які не народилися. Ці дані передали в прокуратуру.

«Іноді це готелі, кілька, що належать одній особі, яка не може не знати, що ці біженці перебувають у трьох різних місцях одночасно, які перебувають у її власності», – пояснив Демерджиєв.

Ситуацію він обговорив з посолкою України в Болгарії Олесею Ілащук. Мета перемовин – відрізнити біженців від людей, які приїхали до країни як туристи.

Водночас голова МВС заявив, що тези, мовляв, українські біженці — це «туристи, які їдуть на курорт», використовують проросійські групи в соцмережах і представники проросійських політичних партій та організацій.

Від початку повномасштабного вторгнення в Болгарію приїхали сотні тисяч українських біженців. Водночас десятки тисяч із них покинули країну, бо не змогли в ній адаптуватися. Українські біженці в Болгарії здебільшого отримували допомогу від волонтерів, а не від держави.