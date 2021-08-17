Bentley на Monterey Car Week 2021

Monterey Car Week – один із найбільш знакових заходів у світі автоекзотики, де можна побачити найновіші, найбільш рідкісні та дорогі автомобілі світу. Британський бренд виставив на подіум аж шість новинок.

Шість Bentley вперше з'явились на публіці під час «Тижня автомобілів у Монтерей». Серед них пара нових гібридів, та особливі машини від ательє Mulliner, а також неймовірний родстер Bentley Mulliner Bacalar.

Чотириденна виставка у США стала місцем експозиції найновіших продуктів британського бренду, а також стратегії Beyond100. Усі три чудових портфоліо Bentley Mulliner – Classic, Coachbuilt та Collections – вперше зібралися разом для публічного дебюту нового гібридного модельного ряду Bentley, що включає як новий Flying Spur Hybrid, так і Bentayga Hybrid.

Bentley повідомляє, що стенд відвідало понад 2500 гостей, причому сотні з них пощастило провести тест-драйв обраних новинок. Також відвідувачів знайомили з планом компанії на найближчі 10 років, згідно з яким, Bentley має стати провідним брендом у сегменті екологічно чистих розкішних автомобілів. Головним акцентом презентації стратегії став болід Continental GT3 Pikes Peak, що працює на біопаливі.

Ще одним визначним експонатом став Unifying Spur від Bentley – седан, розписаний художником Річем Моррісом. Він також символізує перехід до «стійкого майбутнього».

Новий Flying Spur Mulliner – вершина лінійки Flying Spur з унікальними деталями Mulliner. Седан отримав особливо виразні акценти декору, 22-дюймові колеса Mulliner з самовирівнювальними центрами, решітку радіатора «Double Diamond» та сріблясті сатинові ковпачки дзеркал, а його салон став ще більш вишуканим. Bentley підкреслює, що усі Flying Spur Mulliner від першого до останнього гвинтика збираються вручну.

До Flying Spur Mulliner приєдналися купе Continental GT та кабріолети з портфоліо Mulliner Collections. Портфоліо Mulliner Coachbuilt було продемонстровано концептом Bacalar, що яскраво виглядає у новій зеленій фарбі Scarab. Цей автомобіль буде випущений обмеженою серією з 12 примірників.

Останнім зірковим експонатом від Mulliner став представник портфоліо Classic – відреставрований спорткар Blower Continuation Series. З моменту свого відродження він вже подолав понад 9,5 тисяч кілометрів, а під час «Тижня автомобілів» катав гостей і клієнтів, намотавши ще не менше 500 кілометрів та викликаючи захоплення у кожного, хто опинявся у пасажирському кріслі.

Поряд з вітриною Mulliner були нові автомобілі з основного асортименту продукції Bentley. Особливої ​​уваги заслуговував публічний дебют нового гібридного модельного ряду Bentley, в якому новий гібрид Flying Spur займав місце поряд з гібридом Bentayga. Дві третини модельного ряду Bentley тепер доступні з опцією Hybrid і це лише перший крок на шляху до повної електрифікації Bentley.