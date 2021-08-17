Mercedes-Benz 540K Autobahnkurier від кузовної майстерні Sindelfingen

Довоєнне купе 540K Autobahnkurier стало лауреатом 70-ї виставки Pebble Beach Concours d'Elegance. Його кузов виготовлений на замовлення майстернею Sindelfingen з міста Зіндельфінген.

Для єдиного і неповторного Mercedes-Benz 540K Autobahnkurier 1938 року випуску це вже не перша нагорода такого рівня. У 2019 році автомобіль забрав головний трофей Concours d'Elegance острова Амелія. Автомобіль належить колекціонерам Артуро та Деборі Келлер.

Цей елегантний Benz був представлений у концептуальному вигляді 1934 року на Берлінському автосалоні. Другий приклад був побудований на довоєнному шасі з 5,4-літровим рядним восьмициліндровим двигуном і проданий іспанському професору Ігнасіо Барракеру. У 2004 році автомобіль був проданий родиною Барракер, після чого два роки над ним велись реставраційні роботи. Блискуче купе, після відновлення, демонструвалось на «Пеббл-Біч» у 2006 році, де номінувалось на головну нагороду. Тоді титул найелегантнішого автомобіля шоу забрав інший учасник, а Autobahnkurier довелось задовольнитись титулом «Найелегантніший автомобіль з закритим кузовом». Та цього року рівних йому на виставці не було.

Як випливає з його назви, Autobahnkurier був побудований для швидкісних подорожей німецькими магістралями. Його двигун розвиває 180 кінських сил потужності, достатніх для того, щоб розганяти купе до максимальної швидкості у 185 кілометрів на годину.

Що більше престижних нагород має автомобіль, то вища його цінність і ціна. За даними порталу ConceptCarz, середня ціна Mercedes-Benz 540K на аукціонах становить 2,2 мільйона доларів, а найвища сума угоди склала 11,7 мільйона доларів.

Mercedes-Benz 540K Autobahnkurier став зіркою «Конкурсу елегантності Пеббл-Біч» 202 року. Фото Auto Vercity