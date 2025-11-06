Президент повідомив про звернення від бригад

Держава збільшить фінансування бригадам і корпусам, які перебувають на першій лінії фронту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в четвер, 6 листопада.

«Ми готуємо також сьогодні дуже активно Ставку та деякі інші формати з військовими, з міністром оборони, з командою Офісу за підсумками поїздки на Донеччину, на Дніпровщину цього тижня. Були питання від бригад щодо рішень, які працюють, на жаль, не повністю. Були також і відгуки комбатів щодо постачання зброї, програм підтримки. Ми будемо збільшувати фінансування бригадам, будемо збільшувати фінансування корпусам, які на першій лінії, у найбільш гарячих боях», – сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що урядовці повинні збільшити можливості військових купляти необхідну техніку, обладнання, компоненти та інше.

«Багато, зокрема, питань щодо списання майна. Ми все маємо врегулювати. Говорили детально й про нову контрактну основу служби в нашій армії – все це опрацьовується, і повинні бути чіткі деталі для наших воїнів», – додав він.

Нагадаємо, на початку листопада президент та Міністерство оборони України повідомили про підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців. Чинні та майбутні військові зможуть підписати контракт з гарантованими чіткими термінами служби – від одного до п’яти років.