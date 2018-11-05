Британець Росс Еджлі став першою в історії людиною, яка обплила Велику Британію

Цю подорож Росс Еджлі назвав «Великим британським запливом»

33-річний британець Росс Еджлі став першою в історії людиною, яка самотужки обплила Велику Британію, подолавши відстань у 2879 кілометрів. Про це повідомляє BBC.

«У неділю о 9 годині за місцевим часом Росс фінішував у місті Маргейт, звідки й стартував 1 червня», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, загалом на воді британець пробув 157 днів, ні разу не зійшовши на берег. Це найтриваліший у світі організований морський заплив. Очікується, що незабаром цей рекорд буде визнаний WOWSA (Міжнародною асоціацією плавання на відкритій воді).

Щодня Еджлі пропливав приблизно за 12 кілометрів. Найдовший одноразовий заплив склав 33,4 кілометра. Це відстань було подолано за 5 годин 25 хвилин.

Він плив у гідрокостюмі, без ласт і лопаток для плавання. Його супроводжував на своєму катамарані професійний моряк Меттью Найт. Загалом плавець спалив порядку 505 тис. калорій. Програма харчування була розроблена для Еджлі фахівцями.

Ступивши на землю, Еджлі сказав, що, незважаючи на те, що йому доведеться згадувати, як ходити по твердій поверхні, він не втомився від плавання і незабаром придумає собі нове випробування.

Еджлі добре відомий у всьому світі своєю любов'ю до екстриму. На його рахунку кілька незвичайних рекордів. Його ім'я вже зареєстровано в Книзі рекордів Гіннесса: у квітні 2016 року він за 19 годин забрався по мотузці на висоту, рівну висоті Евересту. За два місяці до цього він пробіг марафон, тягнучи за собою автомобіль.

У 2017 році він затіяв проплисти 40 кілометрів між островами Мартініка і Сент-Люсія, тягнучи за собою колоду вагою 45 кілограмів, але та спроба закінчилася невдачею.