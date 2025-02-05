Міністр закордонних справ Великої Британії оголосив новий пакет допомоги для України

У середу, 5 лютого, до України з робочим візитом прибув міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Як зазначається у повідомленні британського уряду, міністр оголосить про новий пакет підтримки для України на 55 млн фунтів стерлінгів (приблизно 68,7 млн доларів).

З цієї суми 17 млн фунтів (близько 21 млн доларів) спрямують на проєкти з відновлення української енергетики. Ще 3 млн фунтів (приблизно 3,7 млн доларів) Велика Британія виділить на фінансування постачання українського зерна та інших продуктів до Сирії.

10 млн фунтів стерлінгів (близько 12,4 млн доларів) Велика Британія надасть на підтримку приватного українського сектору та середнього бізнесу. Йдеться про нову програму економічного відновлення, яка передбачена сторічною угодою про партнерство між Україною та Великою Британією.

Окрім цього, 25 млн фунтів (приблизно 31 млн доларів) надані Великою Британією спрямують на підтримку соціальних систем і послуг в Україні. Йдеться, зокрема, про підтримку жінок, дітей та людей з інвалідністю.

«Ми віримо у створення майбутнього для наших країн, а також у підтримку України сьогодні, коли Росія продовжує варварські та безжальні атаки проти життєво важливої інфраструктури, громад та бізнесу. Тому ми оголошуємо про збільшення підтримки для інновацій в Україні, щоб відновити більш стійке та стале суспільство на роки вперед. Щоб забезпечити зміни у Великій Британії на тлі дедалі нестабільнішого світу, ми повинні зміцнити стійкість наших партнерів», – наголосив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

У британському уряді зазначили, що загалом від початку повномасштабного вторгнення країна витратила на допомогу Україні 977 млн фунтів, з яких 477 млн фунтів спрямували на гуманітарну допомогу.