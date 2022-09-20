Велика Британія планує наступного року виділити 2,6 млрд доларів на військову підтримку України. Про це інформує Financial Times.

«Під час своєї першої закордонної поїздки як прем'єр-міністр Ліз Трасс скаже світовим лідерам, що Велика Британія наступного року витратить на Україну ту саму суму 2,6 млрд доларів, що вона виділяла в 2022 році, або направить ще більше коштів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прем'єр Сполученого Королівства запланувала також переговори з президентом США Джо Байденом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Раніше повідомлялось, що Велика Британія значно розширить програму підготовки українських військових, збільшивши її термін.

Тривалість бойового курсу подовжено з трьох до п’яти тижнів, більша частина навчання і надалі проходитиме у Великій Британії, подалі від загрози російських ракетних ударів.