Британія планує виділити ще 2,6 млрд доларів на військову підтримку України
Виділення нового траншу заплановано вже на 2023 рік
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Велика Британія планує наступного року виділити 2,6 млрд доларів на військову підтримку України. Про це інформує Financial Times.
«Під час своєї першої закордонної поїздки як прем'єр-міністр Ліз Трасс скаже світовим лідерам, що Велика Британія наступного року витратить на Україну ту саму суму 2,6 млрд доларів, що вона виділяла в 2022 році, або направить ще більше коштів», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прем'єр Сполученого Королівства запланувала також переговори з президентом США Джо Байденом і президентом Франції Еммануелем Макроном.
Раніше повідомлялось, що Велика Британія значно розширить програму підготовки українських військових, збільшивши її термін.
Тривалість бойового курсу подовжено з трьох до п’яти тижнів, більша частина навчання і надалі проходитиме у Великій Британії, подалі від загрози російських ракетних ударів.