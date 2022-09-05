Близько 4700 українських військових уже пройшли навчання на британських військових базах

Велика Британія значно розширить програму підготовки українських військових, збільшивши її термін. Про це пише «Європейська правда».

Тривалість бойового курсу подовжено з трьох до п’яти тижнів, більша частина навчання і надалі проходитиме у Великій Британії, подалі від загрози російських ракетних ударів.

«Навчальний курс швидко розвивався, і зараз ми продовжуємо його до п’яти тижнів, щоб забезпечити найкращу підготовку українських солдатів, які незабаром будуть готові для активних бойових дій», – сказав міністр оборони Бен Воллес, додавши, що цедемонструє «спільну рішучість підтримувати Збройні сили України».

Основний курс, який пропонується Британією, базується на базовій підготовці піхоти. Він включає в себе поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, маскування та тактику патрулювання.

Додаткові два тижні дозволять отримати більш якісну підготовку, наприклад, щодо окопної та міської війни, операцій на транспортних засобах та навчання на полі бою в імітованих бойових умовах. Навчання проводять підрозділи 11-ї бригади допомоги силам безпеки Британської армії та полку Королівських ВПС разом із міжнародними інструкторами.

Близько 4700 військовослужбовців уже пройшли навчання на військових базах на півночі, південному заході та південному сході Англії з початку навчання в червні, і командири мають намір продовжувати підтримку до тих пір, поки Україні будуть потрібні нові війська для боротьби з вторгненням Росії.

Військові інструктори з восьми інших країн, включаючи Нову Зеландію, Швецію та Нідерланди, об’єдналися зі своїми британськими колегами для проведення розширеної навчальної місії.