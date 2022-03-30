Андрій Садовий провів онлайн-зустріч з Надзвичайною та повноваженою посолкою Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс

Надзвичайна та повноважена посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запропонувала допомогу Львову у розв'язанні проблем переселенців, а також та заговорила про необхідність виплат Росією за завдані збитки Україні. Про це вона заявила під час онлайн-зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим.

«Наші британські колеги вже зараз працюють над механізмом виплати репарацій. Росія має буквально заплатити за шкоду, якої завдала», – сказала Сіммонс.

Також під час зустрічі обговорили роботу міста з вимушеними переселенцями, оборону та безпечність у час війни, розвиток економіки тощо.

«За нашими оцінками, близько 50 тис. переселенців, вірогідно, залишаться у Львові на наступні роки, тоді як 150 тис. – повернуться в свої міста. Зараз наше завдання – знайти можливості, щоб забезпечити іпотечні програми на житло для цих людей», – повідомив Андрій Садовий.

На слова мера Львова пані посолка пообіцяла подумати, як Велика Британія може долучитись до розв'язання цього питання.

На завершення розмови міський голова Львова запросив Мелінду Сіммонс на Львівський безпековий форум, що організовується у Львові щорічно з 2019 року і також відбудеться цього року