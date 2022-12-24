Мінфін та Міноборони Великої Британії з огляду на війну в Україні досягли принципової згоди про збільшення військового бюджету країни для уникнення його реального скорочення через інфляцію. Про це повідомляє The Telegraph.

Очікується, що зміни до бюджету оголосить навесні 2023 року міністр фінансів Великої Британії Джеремі Гант. До того часу уряд має підготувати конкретні пропозиції й розробити механізми збільшення видатків на оборону.

Як пише видання, збільшення витрат на оборону було вимогою глави профільного міністерства Бена Воллеса, який наполягав, що в умовах війни в Україні будь-яке реальне скорочення видатків не є прийнятним.

За оцінками, які наводить The Telegraph, бюджет оборонного відомства Британії у 2024/25 році має зрости з 48,6 до 50,1 млрд фунтів стерлінгів, тобто щонайменше на 1,5 млрд фунтів стерлінгів.

При цьому зазначається, що про масштабне інвестування в британську оборону оголосив ще уряд Бориса Джонсона, за розрахунками якого бюджет Міноборони мав зрости з 47,9 млрд фунтів стерлінгів у 2022 році до 48,6 млрд у 2024-му. Але більшість коштів у межах програми інвестування вже було виділено раніше, що створило ситуацію, коли внаслідок стрімкої інфляції реальний видатки Міністерства оборони могли навпаки скоротитися.