Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила трьох командирів одного зі своїх найпрестижніших повітряно-десантних полків. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як йдеться у звіті, зазначені командири були ліквідовані, або ж пішли у відставку.

Зокрема, командир 247-го гвардійського десантно-штурмового полку полковник Василь Попов, імовірно, загинув на Оріхівському напрямку на початку вересня 2023 року. А лише за кілька тижнів до цього, у серпні 2023 року, його попередник, полковник Пилип Попов, імовірно, подав у відставку.

«Незалежні ЗМІ Росії стверджують, що він зробив це на знак протесту проти того, що російські військові не змогли знайти тіла загиблих побратимів», – розповіли у британській розвідці.

Також повідомляється, що в перші тижні російського повномасштабного вторгнення під Миколаєвом було ліквідовано тодішнього командира 247-го гвардійського десантно-штурмового полку полковника Костянтина Зізевського.

«Досвід 247-ї показує надзвичайне виснаження і високий рівень плинності кадрів у російських збройних силах, навіть серед відносно високопоставлених офіцерів», – підсумувала розвідка.

Як інформував ZAXID.NET, ЗСУ прорвали лінію оборони росіян біля Вербового на Запоріжжі. 15 та 17 вересня українські воїни звільнили від росіян Андріївку та Кліщіївку – ключові населені пункти, які у подальшому дозволять деокупувати Бахмут Донецької області.