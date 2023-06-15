Винищувачі британських ВПС перехопили російські літаки біля Естонії, 14 червня 2023

Британські винищувачі Typhoon у середу, 14 червня, піднялися в небо над Естонією, щоб супроводити російські літаки Іл-20 та два Су-27, які наблизилися до повітряного простору НАТО, повідомили Королівські ВПС.

Як йдеться в повідомленні, літаки Typhoon з експедиційного повітряного крила 140 (EAW) в Естонії були підняті вдень у середу, для перехоплення Іл-20 Coot-A та двох Су-27 Flanker-B російських ВПС, які пролітали поблизу повітряного простору НАТО. Такі дії британські повітряні сили пояснили тим, що російські літаки не вийшли на зв’язок з відповідним центром польотної інформації.

RAF Typhoons from 140 EAW in Estonia were scrambled this afternoon to intercept a Russian Air Force IL-20 COOT A and 2x Su-27 FLANKER B flying close to @NATO airspace.



The Russian aircraft failed to comply with international norms by not liaising with relevant FIRs.#WeAreNATO pic.twitter.com/lukgJaRp3P — Royal Air Force (@RoyalAirForce) June 14, 2023

Нагадаємо, що НАТО проводить військово-морські навчання в Балтійському морі. Російська авіація намагається стежити за кораблями Альянсу. Впродовж минулих вихідних винищувачі НАТО перехоплювали російські літаки тричі. У повітряному командуванні НАТО пояснювали це тим, що вони не дотримувались міжнародних норм безпеки польотів. Перехоплення російських літаків також здійснювалося з території Естонії.