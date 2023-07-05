Ту-214 летів у супроводі двох російських винищувачів Су-30М

Ввечері, 4 липня, британські RAF Typhoons в Естонії піднімалися в повітря, щоб перехопити російські літаки. Про це повідомляють Королівські Військово-повітряні сили Великої Британії.

«RAF Typhoon Королівських ВПС в Естонії сьогодні піднялися в повітря, щоб перехопити Ту-214 ВПС Росії, який летів у міжнародному повітряному просторі під контролем союзників НАТО», – йдеться у повідомленні.

RAF Typhoons in Estonia scrambled today to intercept a Russian Air Force Tu-214 flying in international airspace under the control of @NATO allies as it transited south and then north again with 2x Su-30M Flanker Hs between mainland Russia and the Kaliningrad Oblast.



# WeareNATO pic.twitter.com/cX11nDrjGG — Royal Air Force (@RoyalAirForce) July 4, 2023

Як зазначили у британських ВПС, Ту-214 летів у супроводі двох російських винищувачів Су-30М між материковою частиною Росії і Калінінградською областю.

До слова, минулого тижня Тайвань виявив два російські військові кораблі біля свого східного узбережжя й направив свої літаки та кораблі для спостереження за нами.