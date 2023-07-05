Британські винищувачі перехопили російські літаки біля кордонів НАТО
Британські Typhoon піднялися в повітря, щоб перехопити Ту-214 ВПС Росії
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Ввечері, 4 липня, британські RAF Typhoons в Естонії піднімалися в повітря, щоб перехопити російські літаки. Про це повідомляють Королівські Військово-повітряні сили Великої Британії.
«RAF Typhoon Королівських ВПС в Естонії сьогодні піднялися в повітря, щоб перехопити Ту-214 ВПС Росії, який летів у міжнародному повітряному просторі під контролем союзників НАТО», – йдеться у повідомленні.
Як зазначили у британських ВПС, Ту-214 летів у супроводі двох російських винищувачів Су-30М між материковою частиною Росії і Калінінградською областю.
До слова, минулого тижня Тайвань виявив два російські військові кораблі біля свого східного узбережжя й направив свої літаки та кораблі для спостереження за нами.