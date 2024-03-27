Велика Британія «не зможе битися з армією Путіна довше кількох місяців у повномасштабній стрілецькій війні»

Британські військові не зможуть воювати з військами РФ понад два місяці. Про це 27 березня заявив заступник керівника штабу оборони Великої Британії генерал-лейтенант Роб Маговен, пише The Telegraph.

Заява Маговен прозвучала після того, як міністр оборони Грант Шеппс сказав, що лобіював виділення урядом більше коштів на оборону, але не добився збільшення витрат.

За словами Маговена, у ймовірних в майбутньому війнах британським збройним силам доведеться «справлятися з оперативним ризиком, пов’язаним з відсутністю ресурсів».

«Ми дуже чітко заявили, що сума грошей, яку ми зараз витрачаємо на боєприпаси, яка є значною, але все рівно не відповідає, у всіх галузях загрозам, з якими ми стикаємося», – зазначив Маговен, додавши, що Великій Британії потрібно витрачати більше коштів на інтегровану протиповітряну ракетну оборону.

«Ми чітко дали зрозуміти, що нам потрібно витрачати більше грошей, понад рекордну програму, на те, що ми називаємо інтегрованою протиракетною обороною», – сказав Роб Маговен.

Підсумовуючи, Маговен погодився із заявою екс-міністра збройних сил Марка Франсуа про те, що Велика Британія «не зможе битися з армією Путіна довше кількох місяців у повномасштабній стрілецькій війні».